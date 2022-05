AEW: Ufficiale un altro match per Double Or Nothing, sarà Thunder Rosa vs Serena Deeb (Di giovedì 5 maggio 2022) A poco a poco che ci avviciniamo al ppv Double Or Nothing, la All Elite Wrestling sta annunciando alcuni dei match che faranno parte della card. Così dopo l’incrocio per il titolo mondiale maschile, è toccato a quello femminile. Nel corso di un confronto verbale tra Thunder Rosa e Serena Deeb è stato reso noto che le due si scontreranno in un match con la cintura femminile in palio. Il confronto tra Rosa e Serena Number 1 contender @SerenaDeeb wants what #AEW Women's World Champion @ThunderRosa22 has… and another match just got added to #AEW Double or Nothing LIVE on PPV in Las Vegas on ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 5 maggio 2022) A poco a poco che ci avviciniamo al ppvOr, la All Elite Wrestling sta annunciando alcuni deiche faranno parte della card. Così dopo l’incrocio per il titolo mondiale maschile, è toccato a quello femminile. Nel corso di un confronto verbale traè stato reso noto che le due si scontreranno in uncon la cintura femminile in palio. Il confronto traNumber 1 contender @wants what #AEW Women's World Champion @22 has… and anotherjust got added to #AEWorLIVE on PPV in Las Vegas on ...

