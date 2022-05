AEW | Numeri pazzeschi per Forbidden Door | biglietti polverizzati in un’ora

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 5 maggio 2022) La febbre daè già scoppiata subito dopo l’annuncio del patron Tony Khan e l’entusiasmo è praticamente sconfinato! In quel di Chicago a giugno si terrà il primo PPV targato AEW – New Japan dove vedremo in azione in match misti le stelle di entrambi i roster. Oggi sono iniziate le prevendite ed isuggeriscono un successo spropositato. La corsa al tagliando Infatti 14milamessi il vendita per il supershow sono andati a ruba in circa 40 minuti con una coda di oltre 20mila persone! Pochi iresi disponibili per domni per la general sale. Ottima risposta da parte dei fan che fa ben sperare in un appuntamente consueto con questo tipo di evento anche negli ann a venire.