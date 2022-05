(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Solo nella giornata di oggi abbiamo registrato la preoccupazione, tra gli altri, della Cna, del Consiglio nazionale degli architetti, dei sindacati, di esponenti di forze politiche ambientaliste, di Confartigianato, dei costruttori dell'Ance, degli ingegneri dell'Oice. E a difendere il110 per cento sono intervenuti anche ministri di centrodestra, oltre a esponenti di quasi tutte le altre forze politiche. La domanda nasce spontanea: a chi nonil?". Lo afferma Davide, capogruppo del Movimento Cinquestelle alla Camera. "Del resto –aggiunge- i dati diffusi dallo stesso Esecutivo nazionale, in particolare quelli del ministero del Lavoro, dimostrano l'impatto positivo della misura anche sul piano occupazionale: lo scorso anno nel settore delle costruzioni si ...

TV7Benevento : Superbonus: Crippa, 'tutti lo difendono, ci chiediamo a chi non piace' -

... Conte conferma al 100% la mossa del Movimento: " Ieri il capogruppo alla Camera Davideha ... ma non l'energia agli italiani" INCENERITORE,, ARMI: LE FRECCIATE DI CONTE A DRAGHI La ...... il Draghi che nel Consiglio dei ministri approva la norma che proroga ilo quello che ... Ma ha poi chiarito che 'ieri il capogruppo alla Camera Davideha formalizzato la richiesta' al ... Superbonus: Crippa, 'tutti lo difendono, ci chiediamo a chi non piace' La domanda nasce spontanea: a chi non piace il Superbonus". Lo afferma Davide Crippa, capogruppo del Movimento Cinquestelle alla Camera. "Del resto aggiunge- i dati diffusi dallo stesso Esecutivo ..."Ieri il capogruppo alla Camera Davide Crippa ha formalizzato la richiesta" al premier ... Fatto sta che la contrarietà sull'invio delle armi, così come la bastonata sul Superbonus e l'approvazione ...