Stasera in tv, oggi 4 maggio 2022: Un'altra verità e Le Iene (Di mercoledì 4 maggio 2022) I palinsesti televisivi di mercoledì 4 maggio 2022 sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla pellicola The Wife - Vivere nell'ombra su Rai1 alla terza puntata del reality Come una volta Un amore da favola su Canale Nove. Ecco cosa c'è Stasera in tv. Programmi tv 4 maggio 2022 La programmazione serale di mercoledì 4 maggio 2022 è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone il film The Wife - Vivere nell'ombra, mentre Rai2 la serie tv The Good Doctor. Su Canale 5, invece, va in scena la seconda puntata della miniserie francese Un'altra verità. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Controcorrente oppure su Rai3 dove c'è Chi l'ha visto?. In alternativa, sono diverse ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 4 maggio 2022) I palinsesti televisivi di mercoledì 4sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla pellicola The Wife - Vivere nell'ombra su Rai1 alla terza puntata del reality Come una volta Un amore da favola su Canale Nove. Ecco cosa c'èin tv. Programmi tv 4La programmazione serale di mercoledì 4è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone il film The Wife - Vivere nell'ombra, mentre Rai2 la serie tv The Good Doctor. Su Canale 5, invece, va in scena la seconda puntata della miniserie francese Un'. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Controcorrente oppure su Rai3 dove c'è Chi l'ha visto?. In alternativa, sono diverse ...

Advertising

LCuccarini : Ci siete? Come sempre vi leggo tutti: fan, critici e scatenati?? stasera ci prepariamo ad una puntata tosta. Oggi,… - teatrolafenice : Oggi abbiamo iniziato con l'ascoltare il grande Duke Ellington e stasera vi lasciamo sempre con lui e la sua Orches… - fracaruc : RT @GierenHg: Stavo ascoltando turbato e incazzato Stasera Italia???? si domandano come mai i NO VAX siano pro Putin? Ridicole risposte da va… - SorryNs : RT @GierenHg: Stavo ascoltando turbato e incazzato Stasera Italia???? si domandano come mai i NO VAX siano pro Putin? Ridicole risposte da va… - AnnaAnusiaAnia : @AngelinaDeG2860 @marinelli_jose Buongiorno amici ???Dopo 4 giorni di riposo, oggi è una furia ????????a stasera cariss… -