Quattro Giorni di Dunkerque 2022, tappa e maglia per Jason Tesson! Alle sue spalle Thijssen e Boudat (Di mercoledì 4 maggio 2022) La seconda tappa della Quattro Giorni di Dunkerque 2022 si è conclusa con la vittoria di Jason Tesson; la corsa che ha portato i corridori da Béthune a Maubege lungo 182 chilometri non particolarmente impegnativi ha visto trionfare il corridore francese della St. Michel Auber 93, che ha chiuso in 4:04’25”. Percorso alla mano, si prevedeva una gara che si sarebbe decisa nei chilometri finali, nel circuito con traguardo presso Maubege; difatti, così è stato, con il belga Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) che si è piazzato al secondo posto e il francese Thomas Boudat (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) al terzo. In modo simile a quanto accaduto nella tappa d’esordio svolta ieri, dopo circa 15 chilometri dall’inizio della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) La secondadelladisi è conclusa con la vittoria diTesson; la corsa che ha portato i corridori da Béthune a Maubege lungo 182 chilometri non particolarmente impegnativi ha visto trionfare il corridore francese della St. Michel Auber 93, che ha chiuso in 4:04’25”. Percorso alla mano, si prevedeva una gara che si sarebbe decisa nei chilometri finali, nel circuito con traguardo presso Maubege; difatti, così è stato, con il belga Gerben(Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) che si è piazzato al secondo posto e il francese Thomas(Go Sport-Roubaix Lille Métropole) al terzo. In modo simile a quanto accaduto nellad’esordio svolta ieri, dopo circa 15 chilometri dall’inizio della ...

