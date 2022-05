Quarantena non rispettata:Tfn,prosciolti Napoli e De Laurentiis (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e il responsabile sanitario del club Raffaele Canonico. De Laurentiis e Canonico ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto il, il presidente Aurelio Dee il responsabile sanitario del club Raffaele Canonico. Dee Canonico ...

Advertising

astrolevanter : @chcballsun perché sono in giappone ora per il fan meeting quindi lì la quarantena è ancora obbligatoria per chi vi… - Cucciolina96251 : RT @claudioruss: Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari: prosciolti il #Napoli e De Laurentiis, deferito con il responsabile sanitario… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Quarantena giocatori non rispettata, prosciolti Napoli e De Laurentiis: Il Tribunale Federale… - Italian_maestr0 : Se la mascherina non serve a niente adesso che non è più obbligatoria, non serviva a niente neanche prima. Peccato… - CalcioFinanza : Lobotka, Rrhamani e Zielinski in campo contro la #Juve nonostante la quarantena: prosciolti il #Napoli e il preside… -