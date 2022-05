“Lo hanno deciso” Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi | colpo di scena Questa volta è definitivo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) I colpi dinel mondo del gossip sono sempre dietro l’angolo, ma stadavvero nessuno si attendevanotizia su. Ormai la voce più bella era diventata virale e tutti i loro fan stavano aspettando solamente il materializzarsi di un evento meraviglioso. Ma ora ciò che è stato spifferato non è affatto positivo e cambia totalmente le carte in tavola. Una delusione vera e propria per tantissima gente, che era già pronta a festeggiare con loro. Intanto,ha festeggiato i 53 anni insieme a, i figli Lorenzo e Sophia, il padree la ‘matrigna’ Marta Fascina. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Il nostro Governo ieri ha deciso di rinnovare la tassazione sugli #extraprofitti delle imp… - GuidoDeMartini : ??GALLI CONTRO LA FINE DEL GP: È UN CONDONO SANITARIO ??L’eliminazione del GP per Galli, «rischia di essere un CONDO… - rulajebreal : Putin è deciso a continuare la sua guerra imperialista a danno della sovranità territoriale dell’Ucraina, nonostant… - maqualdietajb : RT @Vamonluvi: I #JERÙ DA QUANDO HANNO DECISO DI SEGUIRE JESSICA E BARÙ - caringonIykills : dopo la serata in disco hanno deciso di togliere la sponsorizzazione? -

In sostanza si è, in nome della sicurezza e della salute dei lavoratori, di prorogare l'uso ... Nei fatti, quindi, le particoncordato che al momento i rischi legati al Covid - 19 sono ...I pubblici ministeri Stefano Puppo e Walter Cotugnochiesto di fissare l'udienza stralcio per ... Il comitato aveval'acquisto di una maxi partita per circa 30 milioni di pannelli anti ...Diego Tavani e Aneta lasciano insieme Uomini e Donne: “Vogliamo viverci fuori nonostante la paura” Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno deciso di proseguire la loro conoscenza fuori da Uomini e Donne: ...Arriva da Bijilo, Western, Gambia, ed è partito con il sogno di migliorare la sua condizione di vita. «Quando avevo 16 anni ho deciso di andare via dal mio Paese perché volevo migliorare la mia vita ...