Le videocamere e i campanelli Nest ora possono mostrare video in diretta sui dispositivi Amazon Alexa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un’apertura inattesa per le videocamere di sorveglianza di Google che introducono una skill Alexa apposita per guardare gli streaming sui dispositivi di Amazon e avviare anche una comunicazione audio bidirezionale.... Leggi su dday (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un’apertura inattesa per ledi sorveglianza di Google che introducono una skillapposita per guardare gli streaming suidie avviare anche una comunicazione audio bidirezionale....

Advertising

Digital_Day : Prove generali di interoperabilità dell'internet of things: nuova integrazione tra i dispositivi Nest e l'ecosistem… - HDblog : RT @HDblog: Alexa: c'è qualcuno fuori dalla porta! Nuova funzione per videocamere e campanelli - gigibeltrame : Alexa: c'è qualcuno fuori dalla porta! Nuova funzione per videocamere e campanelli #digilosofia… - HDblog : Alexa: c'è qualcuno fuori dalla porta! Nuova funzione per videocamere e campanelli - telodogratis : Alexa: c’è qualcuno fuori dalla porta! Nuova funzione per videocamere e campanelli -