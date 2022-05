Gas dalla Russia all’Europa: perché ne stiamo comprando di più? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gas dalla Russia all’Europa: mentre continuano ad arrivare le forniture di gas in Europa, la Commissione europea ha varato il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Ad annuncialo è stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando davanti al Parlamento europeo riunito in plenaria le misure restrittive proposte agli Stati membri, che decideranno all’unanimità. Gas dalla Russia all’Europa Se da una parte i Paesi europei sentono come sempre più la necessità di trovare nuovi fornitori di energia, dall’altra parte il gas dalla Russia continua ad arrivare in Europa. A livello di Unione europea, la Russia ha finora contribuito con le sue esportazioni a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gas: mentre continuano ad arrivare le forniture di gas in Europa, la Commissione europea ha varato il sesto pacchetto di sanzioni contro laper la guerra in Ucraina. Ad annuncialo è stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando davanti al Parlamento europeo riunito in plenaria le misure restrittive proposte agli Stati membri, che decideranno all’unanimità. GasSe da una parte i Paesi europei sentono come semprela necessità di trovare nuovi fornitori di energia, dall’altra parte il gascontinua ad arrivare in Europa. A livello di Unione europea, laha finora contribuito con le sue esportazioni a ...

Advertising

marattin : Il decreto varato ieri in CdM, le demagogie su scostamento di bilancio e termovalorizzatori, i 29 miliardi di metri… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: dobbiamo trovare subito soluzioni per proteggere le famiglie e le imprese dai rincari del… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Presidente Draghi: sul pagamento del #gas in #rubli seguiremo le indicazioni dell’#Ue. Non c’è nessuna di… - baratto_m : RT @AdolfoTasinato: L’Europa deve rinunciare al gas russo e indebolire la propria economia mentre gli Usa continuano a comprare uranio dall… - angelosaj : RT @TgLa7: La #Polonia ha iniziato a ricevere forniture di #gas russo dalla #Germania con un'inversione del flusso di metano lungo il gasdo… -