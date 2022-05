Francesco Gabbani, splendida notizia: debutta come attore sul piccolo schermo, dove lo vedremo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Francesco Gabbani debutta come attore sul piccolo schermo! Sarete entusiasti di sapere che l’amatissimo cantante sarà presto in TV, ecco dove lo vedremo! Grandissima e splendida notizia per l’ex vincitore di Sanremo. Francesco Gabbani tra pochissime settimane è pronto a debuttare nelle vesti di attore sul piccolo schermo. Una novità per il cantante che ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 4 maggio 2022)sul! Sarete entusiasti di sapere che l’amatissimo cantante sarà presto in TV, eccolo! Grandissima eper l’ex vincitore di Sanremo.tra pochissime settimane è pronto are nelle vesti disul. Una novità per il cantante che ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

febiogre : ma Ceballos è Francesco Gabbani - bianconera99 : Wow non pensavo di avere 13 anni, perché ho detto ti voglio bene a Francesco Gabbani.. e non pensavo nemmeno che a… - StampedeNyx : 112. Spogliarmi~Francesco Gabbani - lisadagliocchib : RT @gfrattoloso_L8: Buonanotte sognatori e poi cosa ci vuole per essere felici. Un attimo, quello che basta per soddisfare positivamente i… - JNebuloni : Possibile che oltre alla Mondadori a Milano nn c'è nessuna libreria o centro commerciale che può invitare Francesco… -