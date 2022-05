Elezioni amministrative e referendum 12 giugno: scuole a disposizione dal 10, dal 24 con ballottaggio. NOTA Interno (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con la NOTA 27977 del 29 aprile il ministero dell'Istruzione trasmette la NOTA del ministero dell'Interno in cui si comunicano le date di svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie del prossimo giugno. Le scuole sede di consultazioni dovranno essere libere anche per eventuali turni di ballottaggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con la27977 del 29 aprile il ministero dell'Istruzione trasmette ladel ministero dell'in cui si comunicano le date di svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie del prossimo. Lesede di consultazioni dovranno essere libere anche per eventuali turni di. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Elezioni amministrative e referendum 12 giugno: scuole a disposizione dal 10, dal 24 con ballottaggio. NOTA Interno - luigiboschi : Elezioni, Lega e Vignali: “Il Regio sia monumento nazionale. Tutelare il Coro del teatro” - ekuntdakcyy : RT @ComunePalermo: #ElezioniPA -Consultazione Elezioni 2022 Consulta il Portale delle Elezioni del Comune di Palermo per essere sempre aggi… - Segnoesogno : RT @you_trend: ?? Domenica 12 giugno si vota dalle 7 alle 23 per i 5 #referendum sulla giustizia e per le elezioni #amministrative in 975 co… - fabio_busellini : Ho il piacere di presentarVi il nostro #abbinamento #politico #ufficiale il cui #imprimatur è stato delibato dai Ve… -