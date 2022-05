Deepseaker DS1: l’aliscafo sommergibile da record (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un aliscafo sommergibile capace di volare sull’acqua a ventitré nodi e sott’acqua fino a cinquanta metri. Lo stanno sviluppando in Italia e si chiamerà Deepseaker DS1. La startup italiana iSpace2o sta lavorando allo sviluppo di uno scafo futuristico per dar vita all’aliscafo sommergibile Deepseaker DS1. Qualcosa di totalmente innovativo nel settore nautico. Sottomarino o aliscafo? Un nuovo natante italiano da record (captured) – curiosauro.itDeepseaker DS1: un aliscafo veloce e in grado di inabissarsi Oltre a essere velocissimo, l’aliscafo è pure in grado di immergersi. Ma le novità non si esauriscono qui. A quanto pare il Deepseaker è un natante interamente elettrico, alimentato da getti silenziosi detti deepspeed. Una tecnologia ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un aliscafocapace di volare sull’acqua a ventitré nodi e sott’acqua fino a cinquanta metri. Lo stanno sviluppando in Italia e si chiameràDS1. La startup italiana iSpace2o sta lavorando allo sviluppo di uno scafo futuristico per dar vita alDS1. Qualcosa di totalmente innovativo nel settore nautico. Sottomarino o aliscafo? Un nuovo natante italiano da(captured) – curiosauro.itDS1: un aliscafo veloce e in grado di inabissarsi Oltre a essere velocissimo,è pure in grado di immergersi. Ma le novità non si esauriscono qui. A quanto pare ilè un natante interamente elettrico, alimentato da getti silenziosi detti deepspeed. Una tecnologia ...

