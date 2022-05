Cosa si aspettano gli uomini da una relazione? Non è solo “quello”! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quali aspettative hanno gli uomini in termini di relazione sentimentale? Secondo il loro punto di vista una relazione appagante soddisfa queste condizioni. Uno studio condotto sull’argomento avrebbe stabilito quali siano le aspettative in amore del pubblico maschile e ciò che desiderano di più non è avere rapporti sessuali frequenti. L’ Università del Massachusetts ha cercato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quali aspettative hanno gliin termini disentimentale? Secondo il loro punto di vista unaappagante soddisfa queste condizioni. Uno studio condotto sull’argomento avrebbe stabilito quali siano le aspettative in amore del pubblico maschile e ciò che desiderano di più non è avere rapporti sessuali frequenti. L’ Università del Massachusetts ha cercato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Andrea52502398 : Tweet X GarryPower cosa aspettano ad assegnare già quello che ci spetta non saranno ste due squadre di pensionati a… - Adelisa08401085 : E comunque visto che Marisa ha seguito twittwr per caroligi e per la cosa tra gigi e alex penso sappia benisso che… - AntonellaRani16 : @bridezillahh @menacinque2 Dire noi se vuoi lei stai basta che stai bene e invece a vinto l'amore per la famiglia o… - killo70 : @rulajebreal Non capisco come mai la #leganord non stacchi la spina a #salvini. Ormai è chiaro che sia accanimento… - FerriGraziano : #mellos Vedere votare la famiglia Mellos su DayaneMello é un autentico spettacolo. Ogni secondo arriva 1 o più twee… -