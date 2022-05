napolimagazine : CELTA VIGO - Santi Mina condannato a 4 anni di carcere - apetrazzuolo : CELTA VIGO - Santi Mina condannato a 4 anni di carcere - sportli26181512 : Celta Vigo, Santi Mina condannato a quattro anni per abuso sessuale: I fatti risalgono all'estate del 2017. L'attac… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Celta Vigo: Santi Mina condannato a 4 anni di carcere per abusi sessuali #SantiMina - ETGazzetta : Celta Vigo: Santi Mina condannato a 4 anni di carcere per abusi sessuali #SantiMina -

Santi Mina, attaccante del Celta Vigo, è stato condannato a quattro anni per abuso sessuale. Come riportato dall'Agenzia EFE, il tribunale di Almeria ha condannato il giocatore spagnolo per abusi sessuali su una donna. I fatti risalgono al giugno del 2017. Mina è stato assolto dal reato di violenza sessuale, per il quale era stato inizialmente accusato.