Retroscena Zerbin | “Vi svelo cosa mi ha insegnato Mertens!”

(Di martedì 3 maggio 2022) Nel corso della trasmissione “Kick Off”, in onda su Extra Tv, è intervenuto l’esterno d’attacco del Frosinone, Alessio, di proprietà del Napoli. Ha parlato della stagione in corso, che lo ha visto protagonista con nove reti in campionato, e della sua crescita. Si è inoltre espresso sui paragoni tra lui e Insigne e ha raccontato alcuni aneddoti su Mertens e i loro allenamenti insieme. Di seguito le sue parole: “C’è tanto rammarico per la sfida contro la SPAL, abbiamo perso una buona occasione, ma non dobbiamo piangerci addosso e pensare alla prossima che sarà fondamentale per i play off”. “Grazie ai miei compagni negli ultimi sette/otto mesi sono cresciuto molto, ma gran parte dei meriti per la mia stagione sono di mister Grosso. Con lui sono cresciuto tantissimo e ho appreso tanto. Spero che questa possa essere la mia rampa di lancio, il direttore ...