Prince of Persia le Sabbie del tempo Remake: rinviato nuovamente! (Di martedì 3 maggio 2022) Avete presente quando un gioco non esce mai? Ecco, questo è di nuovo il caso del Remake di Prince of Persia: Le Sabbie del tempo, rinviato nuovamente Se facciamo un po’ di mente locale, uno dei casi più vicini a noi, è di sicuro Elden Ring, ma alla fine è uscito in una maniera o nell’altra. Purtroppo sembra che non possiamo dire lo stesso per il Remake di Prince of Persia: Le Sabbie del tempo che è stato rinviato nuovamente. Ma vediamo un po’ cosa bolle in casa Ubisoft! Prince of Persia Le Sabbie del tempo, il Remake si fa attendere, rinviato ancora una volta Questo particolare ... Leggi su tuttotek (Di martedì 3 maggio 2022) Avete presente quando un gioco non esce mai? Ecco, questo è di nuovo il caso deldiof: Ledelnuovamente Se facciamo un po’ di mente locale, uno dei casi più vicini a noi, è di sicuro Elden Ring, ma alla fine è uscito in una maniera o nell’altra. Purtroppo sembra che non possiamo dire lo stesso per ildiof: Ledelche è statonuovamente. Ma vediamo un po’ cosa bolle in casa Ubisoft!ofLedel, ilsi fa attendere,ancora una volta Questo particolare ...

