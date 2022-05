Morti improvvise di giovani vaccinati | l’interrogazione a Speranza | “Oltre 100 decessi in 2 settimane”

(Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag — Da mesi le cronache locali dei quotidiani ne danno laconicamente notizia: decine e decine di «», di «malori inspiegabili», tra isotto i 35 anni: alcuni muoiono nel sonno, altri sul lavoro, a moltissimi il cuore si ferma mentre fanno sport.«senza spiegazioni», tragedie: succede, è sempre successo, si dice, senza mai nessuno che presenti uno straccio di dato a suffragio di quel «è sempre successo». Non si può morire così, si dice, eppure accade sempre più spesso. E quello che gli anglosassoni chiamano l’«elefante nella stanza», l’opzione ben visibile ma che tutti fingono di non vedere, è sempre più difficile da ignorare.100in due100 ...

Le miocarditi asintomatiche, ad esempio, provocanoper arresto cardiaco nei giovani. Altre volte, vengono confuse proprio con le sindromi coronariche acute. Fatto sta che le chiamate ...... Roberto Speranza , chiedendogli di 'promuovere una verifica finalizzata all'accertamento' dell'eventuale nesso causale tra somministrazioni delle dosi vaccinali e. Inoltre, nella stessa ...... Sgrò lascia moglie e figlia Tristezza e sgomento a Reggio Calabria per l'ennesima improvvisa morte prematura: ieri è deceduto il giovane Alessandro Sgrò, molto noto e conosciuto in città. La morte ...Il mondo del basket marchigiano è sotto choc per la scomparsa improvvisa di Andrea Sciarrini ... allenatore e organizzatore di eventi. Una morte decisamente prematura avvenuta ad appena 40 ...