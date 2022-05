L’enigma della Crimea: chi ha ragione tra Russia e Ucraina (Di martedì 3 maggio 2022) Prima dell’invasione, Vladimir Putin aveva tre richieste: 1) smilitarizzazione dell’Ucraina, 2) garanzie formali che essa mai sarebbe entrata nella Nato, 3) riconoscimento della Crimea nella Federazione russa. Non v’era ancora il riconoscimento delle repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk, visto che la stessa Russia le riconosceva solo nel febbraio 2022, due giorni prima l’invasione, quando al punto 2) aggiungeva la richiesta del ritiro della Nato anche da tutti i Paesi a est della Germania, cosa che fu giudicata irricevibile. E, naturalmente, al punto 3) ha aggiunto le pretese sul Donbass che, russofono, era stato vittima di operazioni di pulizia etnica da parte di una classe dirigente Ucraina, a suo dire, nazistoide e illegalmente al potere. È un peccato che, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 3 maggio 2022) Prima dell’invasione, Vladimir Putin aveva tre richieste: 1) smilitarizzazione dell’, 2) garanzie formali che essa mai sarebbe entrata nella Nato, 3) riconoscimentonella Federazione russa. Non v’era ancora il riconoscimento delle repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk, visto che la stessale riconosceva solo nel febbraio 2022, due giorni prima l’invasione, quando al punto 2) aggiungeva la richiesta del ritiroNato anche da tutti i Paesi a estGermania, cosa che fu giudicata irricevibile. E, naturalmente, al punto 3) ha aggiunto le pretese sul Donbass che, russofono, era stato vittima di operazioni di pulizia etnica da parte di una classe dirigente, a suo dire, nazistoide e illegalmente al potere. È un peccato che, ...

Advertising

tininaeli : RT @SkyArte: Celebriamo il genio assoluto di #LeonardoDaVinci nel giorno della sua scomparsa. Passato alla storia tanto per la grandezza de… - Nandocamtv : “Ci sono uomini che sanno tutto, peccato che questo è tutto quello che sanno.” Il 3 maggio del 1469 nasce Nicolò Ma… - PPellizzieri : RT @SkyArte: Celebriamo il genio assoluto di #LeonardoDaVinci nel giorno della sua scomparsa. Passato alla storia tanto per la grandezza de… - raffy_dreamon86 : RT @SkyArte: Celebriamo il genio assoluto di #LeonardoDaVinci nel giorno della sua scomparsa. Passato alla storia tanto per la grandezza de… - sononuovaqui_ : risolto l’enigma della pasta di Jessica: erano moleche #mammascusa #jeru -