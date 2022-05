LC, Nanni: bene stop aumento pedaggi A24-A25, ma resta irrisolto balzello complanari (Di martedì 3 maggio 2022) Roma – “Il ventilato blocco degli aumenti delle autostrade più care d’Italia che collegano Abruzzo e Lazio è una buona notizia. Si tratta di una stangata che avrebbe colpito i tanti lavoratori pendolari del centro Italia che si spostano tra Roma e L’Aquila, Pescara e Teramo.” “resta però inalterato il problema, ancora senza soluzione, delle complanari a pagamento, con i caselli installati a Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona nel quadrante est del comune di Roma, e che i romani continuano a pagare. Quell’intervento fu realizzato anche con fondi pubblici di Regione e comune”. Così in una nota il consigliere della Lista Calenda Dario Nanni. “I cittadini romani residenti nel quadrante est della città ogni giorno per recarsi sul luogo di lavoro, sono costretti a pagare il pedaggio sia in ingresso che in uscita dalle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022) Roma – “Il ventilato blocco degli aumenti delle autostrade più care d’Italia che collegano Abruzzo e Lazio è una buona notizia. Si tratta di una stangata che avrebbe colpito i tanti lavoratori pendolari del centro Italia che si spostano tra Roma e L’Aquila, Pescara e Teramo.” “però inalterato il problema, ancora senza soluzione, dellea pagamento, con i caselli installati a Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona nel quadrante est del comune di Roma, e che i romani continuano a pagare. Quell’intervento fu realizzato anche con fondi pubblici di Regione e comune”. Così in una nota il consigliere della Lista Calenda Dario. “I cittadini romani residenti nel quadrante est della città ogni giorno per recarsi sul luogo di lavoro, sono costretti a pagare ilo sia in ingresso che in uscita dalle ...

