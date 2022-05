In diretta dallo spazio. Dalla Iss, AstroSamantha fa il punto sulla missione Minerva (Di martedì 3 maggio 2022) Una diretta speciale in collegamento non da uno studio televisivo, ma direttamente dallo spazio. Non è fantascienza ma l’iniziativa che ha permesso di trasmettere un live di venti minuti Dalla Stazione spaziale internazionale (Iss). A parlare dall’avamposto spaziale due astronauti europei Esa, l’italiana Samantha Cristoforetti per la seconda volta in orbita, e il tedesco Matthias Maurer, insieme a loro in collegamento Dalla Terra c’erano il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia,e il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Josef Aschbacher e il capo dell’Agenzia Spaziale Tedesca all’interno del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), Walther Pelzer. Focus della discussione spaziale il breve passaggio di consegna che avverrà tra gli equipaggi della ... Leggi su formiche (Di martedì 3 maggio 2022) Unaspeciale in collegamento non da uno studio televisivo, mamente. Non è fantascienza ma l’iniziativa che ha permesso di trasmettere un live di venti minutiStazione spaziale internazionale (Iss). A parlare dall’avamposto spaziale due astronauti europei Esa, l’italiana Samantha Cristoforetti per la seconda volta in orbita, e il tedesco Matthias Maurer, insieme a loro in collegamentoTerra c’erano il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia,e il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Josef Aschbacher e il capo dell’Agenzia Spaziale Tedesca all’interno del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), Walther Pelzer. Focus della discussione spaziale il breve passaggio di consegna che avverrà tra gli equipaggi della ...

Advertising

maibollito : @officialmaz Bisogna dividere le carriere. E basta. Io se fossi un giovane arbitro in sala VAR mi guarderei bene da… - Dicoccokatia : RT @life_agnes: Con tutto il cuore: 'Queste qua che ci danno delle gregorelle sono delle cesseeeehhhh' Cit. Twitter Killer in diretta nazi… - life_agnes : Con tutto il cuore: 'Queste qua che ci danno delle gregorelle sono delle cesseeeehhhh' Cit. Twitter Killer in dire… - infoitscienza : Samantha Cristoforetti in diretta dallo spazio - giovannidalloli : Suggerimento alla put1n TV di b. : una trasmissione con questo V0l0din sarebbe il top . Sentire accusare il premie… -