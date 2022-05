Follia in Argentina | arbitro ferito in campo a colpi di pistola

(Di martedì 3 maggio 2022) YERBA BUENA () - Incredibile in: unè statoto da dued'arma da fuoco durante una partita di calcio amatoriale nella città di Yerba Buena, provincia di Tucumán. ...

Advertising

__SoloMe__ : @75Davide @durezzadelviver Una moneta deve essere essenzialmente portabile, conservabile e derivabile. Una crypto n… -

Corriere dello Sport

YERBA BUENA () - Incredibile in: un arbitro è stato colpito da due colpi d'arma da fuoco durante una partita di calcio amatoriale nella città di Yerba Buena, provincia di Tucumán. La vittima si chiama Oscar Antonio Pérez ,......3 " CHAINSAW MAN 11 (DI 11 ) Dopo un trittico di episodi ad alto tasso di violenza e, ... dagli Stati Uniti ci si sposta incon Carlos Trillo e Alberto Breccia . Confinato tra le ... Argentina, follia a Tucuman: arbitro ferito in campo a colpi di pistola YERBA BUENA (Argentina) - Questo sabato, mentre si giocava una partita di calcio amatoriale nella città di Yerba Buena, provincia di Tucumán, un arbitro è stato colpito a colpi di arma da fuoco. La ...Il tutto è accaduto durante una partita di periferia in Argentina, nella città di Yerba Buena, situata nell’ovest della provincia di Tucumán durante l'intervallo tra primo e secondo tempo. Una pura ...