AEW | È in arrivo un nuovo show | andrà in onda su TBS

(Di martedì 3 maggio 2022) La All Elite Wrestling ha in programma una novità: gli iscritti alla mailing list WarnerMedia’s Ringleaders hanno ricevuto un messaggio contenente l’annuncio di untelevisivo cheinsu TBS (la rete su cui è trasmesso AEW Dynamite). Nella mail, inoltre, si chiede ai fan di scegliere uno fra 11 possibili titoli in un elenco. Non è ancora stata confermata alcuna data di messa in. La descrizione delL’estratto della mail, riportata da Fightful, dice: “I top performer della AEW stanno preparando una nuova serie sui retroscena del wrestling, diversa da ogni altra… Ogni episodio seguirà il nostro cast principale sulla strada per gli eventi AEW, mentre loro cercano di difendere i loro titoli o di vincere ancora quelli che ...

