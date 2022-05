Una ‘cuccia per la vita’, nel Lazio arrivano i cimiteri per animali d’affezione (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Una ‘cuccia per la vita’ per i preziosi compagni accolti in famiglia: presto nel Lazio sorgeranno luoghi di eterno riposo per cani, gatti, conigli, criceti, uccelli e altri animali di piccole dimensioni consentendo a coloro che se ne sono presi cura di mantenere un legame affettivo, di poterli ricordare anche dopo la morte. La commissione Sanità del Consiglio regionale ha approvato il testo del progetto di legge per la ‘disciplina dei cimiteri per animali d’affezione’, frutto di due proposte (n. 71 e n. 159), una del Movimento 5 Stelle, l’altra di Fratelli d’Italia. Manca il parere della commissione Bilancio sulle norme finanziarie e sul titolo, il testo poi tornerà in commissione Sanità per l’approvazione definitiva. L’iniziativa legislativa ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Unaper laper i preziosi compagni accolti in famiglia: presto nelsorgeranno luoghi di eterno riposo per cani, gatti, conigli, criceti, uccelli e altridi piccole dimensioni consentendo a coloro che se ne sono presi cura di mantenere un legame affettivo, di poterli ricordare anche dopo la morte. La commissione Sanità del Consiglio regionale ha approvato il testo del progetto di legge per la ‘disciplina deiper’, frutto di due proposte (n. 71 e n. 159), una del Movimento 5 Stelle, l’altra di Fratelli d’Italia. Manca il parere della commissione Bilancio sulle norme finanziarie e sul titolo, il testo poi tornerà in commissione Sanità per l’approvazione definitiva. L’iniziativa legislativa ha ...

StraNotizie : Una 'cuccia per la vita', nel Lazio arrivano i cimiteri per animali d'affezione - assurdistan : @nonnulla242 @frankiehinrgmc @suzukimaruti Sarebbe stata una soluzione semplice e sicuramente sbagliata. Se vogli… - Mikepub1 : @Angelo_Sciotti @adolfo_urso Troll è una parola tipica dei decerebrati... russo ovviamente non sono. Sono italiano… - Mikepub1 : @Angelo_Sciotti @adolfo_urso Troll è una parola tipica dei decerebrati... russo ovviamente non sono. sono italiano… - UUffailnick : @pdnetwork Mi basterebbe che fosse la mia cuccia del cane ... sono una modesta io #PD -