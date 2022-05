sportli26181512 : Pau Torres: 'Consapevoli di ciò che c'è in gioco. Samo diversi dall'andata, manca ancora il secondo round': Pau Tor… - Naples___ : @lucacerchione Estupinian Pedraza e Pau Torres già prenotati ? - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Villarreal, Pau Torres: 'Siamo una squadra migliore rispetto all'andata' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Villarreal, Pau Torres: 'Siamo una squadra migliore rispetto all'andata' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Villarreal, Pau Torres: 'Siamo una squadra migliore rispetto all'andata' -

Commenta per primo, difensore del Villarreal , ha presentato in conferenza stampa la semifinale di ritorno di Champions League , contro il Liverpool di Klopp : 'Oggi siamo un Villarreal migliore rispetto a ...... possiamo quindi presentare un reparto composto dal portiere Rulli e davanti a lui dalla retroguardia a quattro con Foyth terzino destro, i due centrali Albiol eed infine Estupiñán a ...QUI VILLARREAL – Emery dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Rulli in porta e difesa composta al centro dall’ex Napoli Albiol e Pau Torres e sulle fasce da Foyth e Estupinan. In mezzo al campo ...Sport - Fu una bella partita ma sono momenti diversi, squadre diverse e approcci diversi. Il risultato di domani sarà la somma di tanti dettagli. Sarà una sfida diversa rispetto a quella con la Juve, ...