Klopp: "La cosa più difficile del mio lavoro? Soffrire e reagire" (Di lunedì 2 maggio 2022) Il tecnico del Liverpool alla vigilia della partita con il Villarreal spiega quale sia per lui la parte più complicato del ruolo dell'allenatore Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 2 maggio 2022) Il tecnico del Liverpool alla vigilia della partita con il Villarreal spiega quale sia per lui la parte più complicato del ruolo dell'allenatore

Klopp_reactions : Tra #MilinkovicSavic e #dejong ? Scelgo il primo per 2 motivi. - perché ho sempre avuto un debole per lui. - perché… - Shadowalker1999 : @carlo_garau @PippoVignola @cristinho15 Peccato che Klopp nel corso degli anni sai cosa ti da… allegri cosa ti dare… - carlo_garau : @Shadowalker1999 @PippoVignola @cristinho15 @kravotz Che è un po' quello che dice Allegri. Comunque tutti a parla d… - furgeTX : RT @elliott_il: @milan_corner Ma sta cosa di partite vendute sono le cavolate della figa 175. Gente come Klopp o Nagel ci hanno costruito l… - Maldi___ : RT @elliott_il: @milan_corner Ma sta cosa di partite vendute sono le cavolate della figa 175. Gente come Klopp o Nagel ci hanno costruito l… -