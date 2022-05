Incidente stradale mortale a Montella | muore centauro 48enne

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) –. È successo poco fa, all’imbocco della SS 7 Ofantina bis, in direzione Lioni. Coinvolti nel sinistro una moto e una Alfa Romeo Giulietta. Nell’occorso ha perso la vita il motociclista,di Cassano Irpino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Incidente stradale mortale in Alta Irpinia. È successo poco fa, nel territorio del comune di Montella all'imbocco della strada statale 7 Ofantina bis, in direzione Lioni. Coinvolti nel sinistro una ...