Avellino | è febbre biancoverde | quasi 2500 tagliandi venduti

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La società chiama, la piazza risponde. Nel pomeriggio è partita la prevendita per il match valido per il secondo turno dei playoff contro il Foggia. Gara in programma mercoledì sera (ore 20.30) al Partenio-Lombardi. All’appello lanciato dalla società guidata dalla famiglia D’Agostino, il popolo irpino ha risposto presente. Sono 2411 iin poco più di quattro ore. La conferma arriva da un post pubblicato dall’amministratore unico dell’IDC, Giovanni D’Agostino: “L’enorme fuoco di passione della nostra gente tornerà ad ardere incendiando i nostri cuori”. D’Agostino: “Abbiamo bisogno di tutti voi”. Al via la prevendita per i playoff L'articolo proviene da Anteprima24.it.