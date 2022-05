Mariupol, via da Azovstal: evacuazione civili – Video (Di domenica 1 maggio 2022) (Adnkronos) – Decine di civili lasciano l’acciaieria Azvostal, a Mariupol. L’evacuazione ha preso il via e procede. L’impianto, occupato da truppe dell’Ucraina e in particolare dagli uomini del reggimento Azov, è assediato dalle forze della Russia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 maggio 2022) (Adnkronos) – Decine dilasciano l’acciaieria Azvostal, a. L’ha preso il via e procede. L’impianto, occupato da truppe dell’Ucraina e in particolare dagli uomini del reggimento Azov, è assediato dalle forze della Russia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Zelensky annuncia che 100 civili hanno già lasciato l'acciaieria Azovstal #ANSA - mannocchia : Gli scampati da Mariupol - eziomauro : Russia: giornalista arrestata per aver parlato dell'attacco aereo al teatro di Mariupol - bizcommunityit : Ucraina, al via l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal. Zelensky: '100 civili già fuori, Mosca conferma'… - infoitinterno : Lavrov: «Guerra nucleare? Mai sottovalutare il rischio». Via all'evacuazione da Mariupol -