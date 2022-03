Ultime Notizie Roma del 02-03-2022 ore 17:10 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno con Ester in apertura il secondo round di negoziati tra le delegazioni di Russia Ucraina si terrà questa sera lo ha confermato il consigliere della Presidenza Ucraina precisando che le delegazioni saranno le stesse della prima tornata di colloqui il secondo giro di negoziazioni annunciato per oggi era stato spostato in mattinata non è stato cancellato ma il suo orario è stato rinviato spiegano fonti diplomatiche citate dal sito Russo sputnik la riportava quindi una dichiarazione del ministero degli atti di bielorusso che afferma che ultimi preparativi per i negoziati erano nella fase finale il primo round di colloqui ricordiamo si è svolto lunedì Invialo Russia vicino al confine ucraino è dura se intanto il presidente dell’Ucraina zielinski ha ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno con Ester in apertura il secondo round di negoziati tra le delegazioni di Russia Ucraina si terrà questa sera lo ha confermato il consigliere della Presidenza Ucraina precisando che le delegazioni saranno le stesse della prima tornata di colloqui il secondo giro di negoziazioni annunciato per oggi era stato spostato in mattinata non è stato cancellato ma il suo orario è stato rinviato spiegano fonti diplomatiche citate dal sito Russo sputnik la riportava quindi una dichiarazione del ministero degli atti di bielorusso che afferma che ultimi preparativi per i negoziati erano nella fase finale il primo round di colloqui ricordiamo si è svolto lunedì Invialo Russia vicino al confine ucraino è dura se intanto il presidente dell’Ucraina zielinski ha ...

