Ucraina: Kiev chiede a Oracle e Sap di interrompere rapporti con Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - Kiev chiede al gruppo tedesco che opera nel settore dei software Sap e al colosso informatico Usa Oracle di interrompere i rapporti commerciali con la Russia. Il ministro della Trasformazione digitale dell'Ucraina Mykhailo Fedorov ha infatti inviato una lettera alle due aziende per chiedere loro "di porre fine a qualsiasi relazione e di interrompere le attività commerciali in e con la Federazione Russa". A Oracle il ministro chiede in particolare "di interrompere la fornitura di supporto per la manutenzione e gli aggiornamenti software per i prodotti Oracle fino alla risoluzione del conflitto e al ripristino dell'ordine". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022), 2 mar. (Adnkronos) -al gruppo tedesco che opera nel settore dei software Sap e al colosso informatico Usadicommerciali con la. Il ministro della Trasformazione digitale dell'Mykhailo Fedorov ha infatti inviato una lettera alle due aziende perre loro "di porre fine a qualsiasi relazione e dile attività commerciali in e con la Federazione Russa". Ail ministroin particolare "dila fornitura di supporto per la manutenzione e gli aggiornamenti software per i prodottifino alla risoluzione del conflitto e al ripristino dell'ordine".

