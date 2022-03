Michelin affida a Fintyre la distribuzione di Kormoran

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Gruppoapre l’anno annunciando la sigla dell’accordo conper lasul territorio italiano dei pneumaticie Franco Gomme rafforzano quindi per il 2022 il portafoglio marchi a disposizione della clientela con l’introduzione del marchio, che verrà distribuito per tutto il territorio nazionale attraverso le due reti di vendita.è un brand europeo, con decenni di storia, standard produttivi garantiti e una gamma vettura, SUV e trasporto leggero, caratterizzata dall’elevato rapporto qualità prezzo. “L’accordo rappresenta un ulteriore rafforzamento della già solida partnership tra il Gruppo“, dice il distributore di Seriate, in provincia di Bergamo. “Ma ...