Mercoledì delle ceneri a Ragusa: iniziative in ospedali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ragusa – Oggi, 2 marzo, è il Mercoledì delle ceneri. Uno dei momenti più significativi per la liturgia cristiana. L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa ha predisposto un particolare programma, ponendo in primo piano la vicinanza spirituale nei confronti dei fragili e dei malati. Alle 9 è in programma la santa messa caratterizzata dal rito dell’imposizione delle ceneri con la partecipazione di medici e operatori sanitari. L’appuntamento si terrà alla portineria dell’ospedale Giovanni Paolo II. Sempre nel nosocomio, si continuerà alle 10 con il rito dell’imposizione delle ceneri ai malati nei reparti. Rito che poi sarà ripetuto alle 11 nei confronti dei malati e degli operatori sanitari nei reparti Covid. Si ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Oggi, 2 marzo, è il. Uno dei momenti più significativi per la liturgia cristiana. L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute diha predisposto un particolare programma, ponendo in primo piano la vicinanza spirituale nei confronti dei fragili e dei malati. Alle 9 è in programma la santa messa caratterizzata dal rito dell’imposizionecon la partecipazione di medici e operatori sanitari. L’appuntamento si terrà alla portineria dell’ospedale Giovanni Paolo II. Sempre nel nosocomio, si continuerà alle 10 con il rito dell’imposizioneai malati nei reparti. Rito che poi sarà ripetuto alle 11 nei confronti dei malati e degli operatori sanitari nei reparti Covid. Si ...

Advertising

Avvenire_Nei : #PapaFrancesco Rinnovo a tutti l’invito a fare del #2 marzo mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di… - vaticannews_it : #1marzo In vista del Mercoledì delle Ceneri i cardinali Koch e Ayuso Guixot a capo del dicastero per l'Unità dei Cr… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Klaugod : La pandemia, la guerra ed avete il coraggio di rompere i coglioni con il mercoledì delle ceneri e la pace! #Buongiorno - Loestestest : RT @Luciano39420470: Mercoledì delle ceneri.2 Marzo 2022. O Dio nostro Padre,concedi al popolo Cristiano di iniziare con questo digiuno un… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì delle Le streghe son tornate su Instagram per fare l'incantesimo a Putin I rituali sono da fare oggi, mercoledì, con la luna nuova (mentre voi perdete tempo a leggere qui, ... E quindi di disabilità puoi parlare non se hai delle cose intelligenti da dire, ma se non ti ...

LA FINE DELL'EMERGENZA E' UNA PRESA IN GIRO ... tanto che la fine dello Stato d'emergenza annunciata da Draghi in pompa magna mercoledì a Firenze ... Il messaggio pronunciato, dai toni goffamente rinascimentali in una delle eccellenze manifatturiere ...

Meteo: da Mercoledì Alta Pressione, ma stavolta qualcosa andrà subito storto. Gli aggiornamenti iLMeteo.it I rituali sono da fare oggi,, con la luna nuova (mentre voi perdete tempo a leggere qui, ... E quindi di disabilità puoi parlare non se haicose intelligenti da dire, ma se non ti ...... tanto che la fine dello Stato d'emergenza annunciata da Draghi in pompa magnaa Firenze ... Il messaggio pronunciato, dai toni goffamente rinascimentali in unaeccellenze manifatturiere ...