Logan Paul: “Non c’è niente di finto nella fisicità e nel dolore dei match in WWE, è una cosa seria” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche quest’anno Logan Paul sarà a WrestleMania, la star dei social salirà sul ring al fianco di The Miz nel suo match di debutto contro Rey e Dominik Mysterio. Paul ha sempre mostrato rispetto e ammirazione per il Wrestling e di recente, ai microfoni del podcast ‘The MMA hour’, ha difeso a spada tratta l’autenticità sportiva di questa disciplina sottolineando la grande fisicità presente negli incontri e soprattutto l’intenso dolore che si prova durante i match. Ecco le parole di Logan Paul a riguardo. ‘I wrestler tornano nel backstage con un naso sanguinante e con le costole rotte, è una cosa seria’ “Non c’è niente di finto riguardo la ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche quest’annosarà a WrestleMania, la star dei social salirà sul ring al fianco di The Miz nel suodi debutto contro Rey e Dominik Mysterio.ha sempre mostrato rispetto e ammirazione per il Wrestling e di recente, ai microfoni del podcast ‘The MMA hour’, ha difeso a spada tratta l’autenticità sportiva di questa disciplina sottolineando la grandepresente negli incontri e soprattutto l’intensoche si prova durante i. Ecco le parole dia riguardo. ‘I wrestler tornano nel backstage con un naso sanguinante e con le costole rotte, è una’ “Non c’èdiriguardo la ...

