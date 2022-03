LINO GUANCIALE: NOI EMOZIONA, SOPRAVVISSUTI SCONVOLGE. RICCIARDI? A MAGGIO… (Di mercoledì 2 marzo 2022) LINO GUANCIALE presenta “Noi” e “SOPRAVVISSUTI”, le serie che lo vedono tra i protagonisti della primavera di Rai1. Poi riprenderà uno dei suoi ruoli più fortunati, “Il Commissario RICCIARDI”. Le riprese delle seconda stagione dovrebbero iniziare a maggio, con messa in onda tra autunno 2022 e inverno 2023 sull’ammiraglia Rai. Senza dimenticare “La Porta Rossa” nell’autunno di Rai2. Noi, la versione italiana di This is Us “This is Us è a tutti gli effetti un grande classico del la serialità televisiva mondiale e, come ogni grande classico vero, nonostante il titolo dica “questi siamo noi”, “questi siamo gli Stai Uniti”, porta con sé dei contenuti universali. È inoltre un fatto che la cultura dei cittadini del mondo occidentale, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra in poi, sia così tanto una cultura anche di ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 2 marzo 2022)presenta “Noi” e “”, le serie che lo vedono tra i protagonisti della primavera di Rai1. Poi riprenderà uno dei suoi ruoli più fortunati, “Il Commissario”. Le riprese delle seconda stagione dovrebbero iniziare a maggio, con messa in onda tra autunno 2022 e inverno 2023 sull’ammiraglia Rai. Senza dimenticare “La Porta Rossa” nell’autunno di Rai2. Noi, la versione italiana di This is Us “This is Us è a tutti gli effetti un grande classico del la serialità televisiva mondiale e, come ogni grande classico vero, nonostante il titolo dica “questi siamo noi”, “questi siamo gli Stai Uniti”, porta con sé dei contenuti universali. È inoltre un fatto che la cultura dei cittadini del mondo occidentale, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra in poi, sia così tanto una cultura anche di ...

