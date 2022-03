Higuain: «In MLS ho trovato tranquillità emotiva. Addio alle critiche europee» (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante argentino Higuain ha parlato della sua nuova vita negli Stati Uniti Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, in una intervista a Olé ha parlato della sua nuova vita negli Stati Uniti. SERENITA – «Cercavo tranquillità emotiva e interiore, l’ho trovata. A livello di sicurezza, rispetto, critica, sono uscito da tutto quel vortice che c’è in Europa. Non pensavo che avrei ottenuto così tanto. Volevo tornare al dilettantismo, come quando giocavo nelle giovanili. Qui non c’è malizia, né sospetto, né invidia. Se un giornalista fa una critica, la fa con rispetto. Qui se giochiamo in casa arriviamo due ore prima della partita, mia figlia può scendere in campo con mia moglie. Ci sono meno regole, tutto è più naturale. Sembra che tu giochi a calcio nei fine settimana e durante la settimana ti rilassi. È un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante argentinoha parlato della sua nuova vita negli Stati Uniti Gonzalo, attaccante dell’Inter Miami, in una intervista a Olé ha parlato della sua nuova vita negli Stati Uniti. SERENITA – «Cercavoe interiore, l’ho trovata. A livello di sicurezza, rispetto, critica, sono uscito da tutto quel vortice che c’è in Europa. Non pensavo che avrei ottenuto così tanto. Volevo tornare al dilettantismo, come quando giocavo nelle giovanili. Qui non c’è malizia, né sospetto, né invidia. Se un giornalista fa una critica, la fa con rispetto. Qui se giochiamo in casa arriviamo due ore prima della partita, mia figlia può scendere in campo con mia moglie. Ci sono meno regole, tutto è più naturale. Sembra che tu giochi a calcio nei fine settimana e durante la settimana ti rilassi. È un ...

