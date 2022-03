Gianni Celeste racconta come la sua canzone Povero Gabbiano è diventata virale

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La vera hit di inizio 2022 è un’altra:! Su Tik Tok, Twitter e Instagram sono migliaia i video ironici con questo pezzo e in questi giorni anche Emma Marrone eMorandi hanno cantato la storia di questo uccello sfortunato. Non tutti sanno però che questaneomelodica è un pezzo di

Advertising

claud1cante : - miinelauva : x me è il fatto che molti pensino che gianni celeste sia napoletano quando in realtà è catanese - antifragilita : @soniettxluv gianni celeste - byrnelacroix : @victoriakohIer gianni celeste - POWERBEAR96 : RT @BITCHYFit: Povero Gabbiano, Gianni Celeste racconta com’è nata la sua canzone e com’è diventata virale -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Celeste

È un noto cantante e neomelodico che in quest'ultimo periodo sembra sia diventato particolarmente popolare per via della canzone intitolata ...- Alcuni dei loro remake musicali, come Povero Gabbiano (di) sono diventati dei veri e propri tormentoni sui social. - Duracell è un tifoso del Palermo. - Pietro Modica ha deciso di ...Anticipazioni sui servizi e gli approfondimenti condotti dal programma Le Iene, in onda su Italia1 mercoledì 2 marzo ...Povero Gabbiano è una hit di Gianni Celeste che sta letteralmente spopolando sul web, ma cosa sappiamo del cantante?