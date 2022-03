Fondo auto di 700 milioni nel 2022: pochissimo (Di mercoledì 2 marzo 2022) C'è un limite: dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto Energia sulla Gazzetta Ufficiale. Entro il 31 marzo 2022. Bonus auto: bisogna fare in fretta Come dice l'Unrae, si ... Leggi su clubalfa (Di mercoledì 2 marzo 2022) C'è un limite: dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto Energia sulla Gazzetta Ufficiale. Entro il 31 marzo. Bonus: bisogna fare in fretta Come dice l'Unrae, si ...

Advertising

videomotorsIT : Incentivi per le auto: il fondo scende a 700 milioni // - ClubAlfaIt : Fondo auto di 700 milioni nel 2022: pochissimo #EcoincentiviEBonusAuto #FiscoELeggi - Asgard_Hydra : Scende a 700 milioni il fondo per il settore auto nel 2022. Attesa per gli incentivi - - infoiteconomia : Scende a 700 milioni il fondo per il settore auto nel 2022. Attesa per gli incentivi - infoiteconomia : Incentivi auto 2022 confermati, ma il fondo scende a 700 milioni per l’anno in corso -