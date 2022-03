Dalla Commissione Ue le linee guida per la politica fiscale del 2023 (Di mercoledì 2 marzo 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato le linee guida per la politica fiscale del 2023 da utilizzare per garantire la convergenza e la sostenibilità dei bilanci nazionali dei 27 Stati membri dell'Unione Europea. Adottate anche alla luce dell'ulteriore incertezza dovuta alle conseguenze della crisi in Ucraina sull'economia europea, le linee guida oggi presentate dall'esecutivo europeo stabiliscono cinque principi di riferimento: coordinamento delle politiche fiscali, una crescita economica e un aggiustamento di bilancio di qualità che favoriscano una maggiore sostenibilità del debito, una leva per stimolare gli investimenti e per incoraggiare la crescita, la creazione di strategie di bilancio che nel medio termine portino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laeuropea ha presentato leper ladelda utilizzare per garantire la convergenza e la sostenibilità dei bilanci nazionali dei 27 Stati membri dell'Unione Europea. Adottate anche alla luce dell'ulteriore incertezza dovuta alle conseguenze della crisi in Ucraina sull'economia europea, leoggi presentate dall'esecutivo europeo stabiliscono cinque principi di riferimento: coordinamento delle politiche fiscali, una crescita economica e un aggiustamento di bilancio di qualità che favoriscano una maggiore sostenibilità del debito, una leva per stimolare gli investimenti e per incoraggiare la crescita, la creazione di strategie di bilancio che nel medio termine portino a ...

Advertising

borghi_claudio : @pattycalca77 Perché dopo mille spiegoni non avete ancora capito come funziona? La fiducia nel caso si mette sul t… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Commissione europea propone di attivare la direttiva per la protezione temporanea per dare assistenza… - Palazzo_Chigi : #PNRR Via libera preliminare dell’@EU_Commission alla prima rata di finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di eu… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Dalla Commissione Ue le linee guida per la politica fiscale del 2023 -… - ItaliaNotizie24 : Dalla Commissione Ue le linee guida per la politica fiscale del 2023 -