Covid, positivi e ricoverati in calo a Ragusa

Ragusa – positivi ancora in calo e nessun morto nelle ultime 24 ore. A dirlo sono i dati del bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi 2 marzo 2022. I positivi in totale sono 3879 di cui 3815 si trovano in isolamento domiciliare, 43 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria, 21 nella Rsa e 0 in Foresteria. I guariti salgono a 57.368 mentre i morti sono stabili a 489. Vediamo come sono distribuiti i 43 ricoverati: Ospedale Ragusa: 10 nel reparto di Malattie Infettive (9 residenti e 1 proveniente da fuori provincia) e 6 in area grigia (4 residenti e 2 da fuori provincia),2 in Rianimazione; Ospedale Vittoria: 14 in medicina; Ospedale Modica: 6 nel reparto di Malattie Infettive, 3 in area grigia e 2 in Chirurgia.

