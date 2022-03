Così Facebook prova a bloccare la propaganda russa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chat cifrate in Russia e Ucraina, penalizzazioni per la propaganda di stato e altri strumenti di sicurezza implementati: ecco le misure annunciate da Meta per arginare la disinformazione Leggi su repubblica (Di mercoledì 2 marzo 2022) Chat cifrate in Russia e Ucraina, penalizzazioni per ladi stato e altri strumenti di sicurezza implementati: ecco le misure annunciate da Meta per arginare la disinformazione

Advertising

martaottaviani : #Facebook e #Twitter a rilento in #Russia. Quando si inizia a bloccare il flusso delle idee e le comunicazioni dell… - trimpa48 : RT @salfasanop: @franzrusso @InTime_Blog @ezekiel @insopportabile @annaljsa @N4ik3 @talentosprecato @gioprattichizzo @swamilee @Miti_Viglie… - Dario_Rollo_77 : E così, l'Unione Europea scopre improvvisamente una sorprendente vocazione bellica! L'Europa non si pone il proble… - digioia_fabio : RT @debbyRome: Dallo scoppio della #guerraucrania (2014 e non qualche giorno fa come motli ignoranti credono) l'#Europa gli ha già dato 17… - FranzFoscari : RT @iCorporateNews: Mark Zuckerberg: genio innovatore o imprenditore con poca fantasia? Con una storia imprenditoriale costellata da flop (… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Facebook Ucraina: Kharkiv sotto assedio, Kherson capitola ... ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina Facebook. Forze russe sono entrate la scorsa ... Vogliamo assicurarvi che non sarà così. Le azioni dell'Ue non resteranno senza risposta. La Russia ...

LIVE Guerra Ucraina: secondo round negoziati rinviato, forse si terrà questa sera Il nuovo bilancio pubblicato su Facebook dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine segnala ... Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, risponde riguardo alla questione della 'morte del ...

La “dura verità” su Fb è che le interazioni degli utenti sono oro, e pazienza se così circola più odio Il Foglio ... ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina. Forze russe sono entrate la scorsa ... Vogliamo assicurarvi che non sarà. Le azioni dell'Ue non resteranno senza risposta. La Russia ...Il nuovo bilancio pubblicato sudallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine segnala ...il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, risponde riguardo alla questione della 'morte del ...