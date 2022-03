Corsa Scudetto 2022 | l’analisi quote | il Napoli scavalca il Milan | Inter in calo

Advertising

LucianoMoggi : RT @carmenvanetti1: Il Direttore @LucianoMoggi ora vede il #Napoli davanti alle milanesi nella corsa scudetto - cn1926it : #Bucchioni sulla corsa scudetto: “La differenza può farla #Spalletti, ecco perché” @EnzoBucchioni - peppamat7 : Sarà lungo il pre-partita #NapoliMilan che può essere fondamentale per la corsa scudetto. Hanno già messo in campo… - massimojuve86 : RT @SkySport: #SkyCampoAperto La Juventus può rientrare nella corsa scudetto? ? Campo Aperto Tribuna Stampa Alle 19.30 Su Sky Sport 24 #S… - _MDelon : Crisi totale, #Lautaro sparito, #Barella calato: tutto un disastro. Bene, adesso pensiamo che l'#Inter nel suo peg… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Scudetto

TUTTO mercato WEB

L'attacco fatica ad andare a dama, il centrocampo è in affanno, laè totalmente incerta ed in Champions League l'Inter ha più un piede fuori che dentro. Un cambio di rotta da Dr Jekyll ...Il fatto di non essere più in nessuna coppa è un vantaggio da sfruttare e il Napoli è sempre stato inper lo. Contro il Milan punto su Zielinski, mentre dei rossoneri mi piace Leao. ...Quella dell'Olimpico è stata una serata magica per il Napoli. Vittoria contro la Lazio all'ultimo respiro con un gran gol di Fabián Ruiz, tre punti e primo posto in classifica ritrovato. Il Napoli tor ...Non è una coincidenza che la crescita degli azzurri sia coincisa con quella dello slovacco, passato nel giro di poche settimane da riserva con la valigia in mano a titolare inamovibile: infortuni perm ...