Combinata nordica: strepitosa Annika Sieff, medaglia d'oro ai Mondiali junior di Zakopane (Di mercoledì 2 marzo 2022) Arriva una bellissima medaglia d'oro dai Mondiali junior di Combinata nordica in corso di svolgimento a Zakopane per l'Italia. La nazionale tricolore ha agguantato il titolo iridato nella Gundersen HS105/5 km femminile in terra polacca grazie ad una strepitosa Annika Sieff. L'azzurra ha conquistato un successo storico per la banda tricolore, che va ad aggiungersi al podio eccezionale agguantato ad inizio stagione nella Coppa del Mondo senior. La diciottenne altoatesina, terza dopo il salto, è stata mostruosa nella prova di sci di fondo con la quale è riuscita a battere in volata la giapponese Haruka Kasai e l'austriaca Nathalie Armbruster. In casa Italia tredicesima posizione per Greta Pinzani, mentre non ha concluso ...

Luca_Monta_ : Annika Sieff è campionessa del Mondo juniores in combinata nordica! ?????? Dopo il primo storico podio in Coppa del M… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Annika Sieff è la nuova campionessa del mondo jr di combinata nordica: trionfo storico a Zakopane #fisnoco #nordicski #2Mar… - neveitalia : Annika Sieff è la nuova campionessa del mondo jr di combinata nordica: trionfo storico a Zakopane #fisnoco… - FondoItalia : Combinata Nordica, Mondiali Juniores - Grande equilibrio tra gli uomini: Bortolas quarto dopo il salto - FondoItalia : Combinata Nordica Femminile - Mondiali Juniores: Slamik in testa dopo il salto, Sieff è terza! -