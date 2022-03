Biden prova a superare le divisioni parlando di Ucraina. Parla Del Pero (Di mercoledì 2 marzo 2022) Politica estera e dinamiche internazionali per dimostrare competenza, incisività e capacità di unire un Paese diviso, con un approccio bipartisan, anche riservando poca enfasi ad altre questioni riguardanti le riforme. Così Mario Del Pero, docente di Storia Internazionale e Storia della politica estera statunitense all’Institut d’études politiques di Parigi, fotografa il primo discorso sullo stato dell’Unione di Joe Biden. La crisi militare in Ucraina ha chiaramente assorbito e dominato il discorso. “Per necessità e per scelta”, spiega Del Pero a Formiche.net: “Biden ha usato i toni fermi che conosciamo per sottolineare sia la leadership statunitense come risposta diretta sia la capacità di Washington di coagulare gli alleati”. Stati Uniti egemoni, “ma egemoni consensuali anche nella misura in cui ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Politica estera e dinamiche internazionali per dimostrare competenza, incisività e capacità di unire un Paese diviso, con un approccio bipartisan, anche riservando poca enfasi ad altre questioni riguardanti le riforme. Così Mario Del, docente di Storia Internazionale e Storia della politica estera statunitense all’Institut d’études politiques di Parigi, fotografa il primo discorso sullo stato dell’Unione di Joe. La crisi militare inha chiaramente assorbito e dominato il discorso. “Per necessità e per scelta”, spiega Dela Formiche.net: “ha usato i toni fermi che conosciamo per sottolineare sia la leadership statunitense come risposta diretta sia la capacità di Washington di coagulare gli alleati”. Stati Uniti egemoni, “ma egemoni consensuali anche nella misura in cui ...

