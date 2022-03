Anticipazioni Uomini e Donne del 1 03 22 | Federica Aversano torna in studio per Matteo Ranieri ma…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ieri sono state registrate le nuove puntate di. Dalla pagina Instagramclassicoeover eccovi leè rita inha portato in esterna anche l’altra corteggiatrice, Valeria. Si sono scambiati braccialetto e felpa.inha dichiarato che nel tempo in cuiè stata assente lui non l’ha pensata. A quel puntodecide di uscire dallo. Successivamente, preso da pensieri e paranoie,decide di raggiungerla e non è più rientrato nel corso della ...