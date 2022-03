WTA Monterrey 2022: Bronzetti sconfitta da Zheng nel primo turno (Di martedì 1 marzo 2022) Brutta sconfitta per Lucia Bronzetti nel primo turno del WTA 250 di Monterrey. L’azzurra (numero 102 al mondo) viene superata da Qinwen Zheng (n.77 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco e dice addio al torneo messicano. La cinese affronterà al secondo turno la canadese Leylah Annie Fernandez (n.21 al mondo). A cominciare meglio è sicuramente Zheng. Dopo le due palle break sprecate nel terzo game, la cinese riesce infatti a rubare il servizio all’avversaria e a portarsi sul 3-2 e servizio. L’italiana prova subito la reazione con tre punti consecutivi che le permettono di andare sullo 0-40, ma la numero 77 al mondo non cede e dopo aver cancellato quattro palle break riesce ad agguantare il 4-2. È il colpo del ko: ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Bruttaper Lucianeldel WTA 250 di. L’azzurra (numero 102 al mondo) viene superata da Qinwen(n.77 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 23 minuti di gioco e dice addio al torneo messicano. La cinese affronterà al secondola canadese Leylah Annie Fernandez (n.21 al mondo). A cominciare meglio è sicuramente. Dopo le due palle break sprecate nel terzo game, la cinese riesce infatti a rubare il servizio all’avversaria e a portarsi sul 3-2 e servizio. L’italiana prova subito la reazione con tre punti consecutivi che le permettono di andare sullo 0-40, ma la numero 77 al mondo non cede e dopo aver cancellato quattro palle break riesce ad agguantare il 4-2. È il colpo del ko: ...

