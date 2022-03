Ucraina, Draghi “Finisce l'illusione che la pace sia scontata” (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea. Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Che gli orrori che avevano caratterizzato il Novecento fossero mostruosità irripetibili.Che l'integrazione economica e politica che avevamo perseguito con la creazione dell'Unione Europea ci mettesse a riparo dalla violenza”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso dell'informativa in Senato sulla guerra in Ucraina.“Che le istituzioni multilaterali create dopo la Seconda Guerra Mondiale fossero destinate a proteggerci per sempre – ha proseguito -. In altre parole, che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, sicurezza, benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenuto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'invasione dell'da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea. Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Che gli orrori che avevano caratterizzato il Novecento fossero mostruosità irripetibili.Che l'integrazione economica e politica che avevamo perseguito con la creazione dell'Unione Europea ci mettesse a riparo dalla violenza”. Lo ha detto il premier Mario, nel corso dell'informativa in Senato sulla guerra in.“Che le istituzioni multilaterali create dopo la Seconda Guerra Mondiale fossero destinate a proteggerci per sempre – ha proseguito -. In altre parole, che potessimo dare per scontate le conquiste di, sicurezza, benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenuto con ...

