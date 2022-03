Ragusa scende in piazza per la pace in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Ragusa – Mercoledì 2 marzo, alle 18,30, in piazza San Giovanni, Ragusa scende in piazza per chiedere con forza la pace in Ucraina. Il sit-in è stato promosso dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e dalla Cgil. L’organizzazione sindacale in una nota significativa fin dal titolo “Ripudiamo la Guerra” così spiega le motivazioni della manifestazione “la CGIL di Ragusa e l’ANPI provinciale hanno indetto una manifestazione, per mercoledì 2 marzo in piazza San Giovanni a Ragusa con concentramento alle ore 18.30, per affermare prima di tutto il netto rifiuto alla guerra condannando in modo fermo l’aggressione militare iniziata contro l’Ucraina da parte della Federazione Russa. Non è mai la guerra la ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 1 marzo 2022)– Mercoledì 2 marzo, alle 18,30, inSan Giovanni,inper chiedere con forza lain. Il sit-in è stato promosso dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e dalla Cgil. L’organizzazione sindacale in una nota significativa fin dal titolo “Ripudiamo la Guerra” così spiega le motivazioni della manifestazione “la CGIL die l’ANPI provinciale hanno indetto una manifestazione, per mercoledì 2 marzo inSan Giovanni acon concentramento alle ore 18.30, per affermare prima di tutto il netto rifiuto alla guerra condannando in modo fermo l’aggressione militare iniziata contro l’da parte della Federazione Russa. Non è mai la guerra la ...

