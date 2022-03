Napoli, scoppia l'auto piena di bombole di gas: un morto (Di martedì 1 marzo 2022) Tragedia a corso Giuseppe Garibaldi al confine tra Grumo Nevano ed Arzano nel napoletano. Un'auto che trasportava bombole di gas , diretta verso Arzano, è scoppiata. All'interno dell'abitacolo c'era ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Tragedia a corso Giuseppe Garibaldi al confine tra Grumo Nevano ed Arzano nel napoletano. Un'che trasportavadi gas , diretta verso Arzano, èta. All'interno dell'abitacolo c'era ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Napoli Scoppia l'auto piena di bombole di gas: un morto - leggoit : #Napoli Scoppia l'auto piena di bombole di gas: un morto - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Volla, scoppia una rissa in un locale: ferito 21enne - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Volla, scoppia una rissa in un locale: ferito 21enne - SkyTG24 : Volla, scoppia una rissa in un locale: ferito 21enne -