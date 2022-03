Mario Genta …

Leggi su glieroidelcalcio

GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Evidentemente era destino chedovesse debuttare in Serie A in una sfida tra il Grifone e la Vecchia Signora: in un Geno(v)a-Juventus infatti debuttò in Serie A (18 giugno 1933) e in un'altra partita tra 'Vecchio Balordo' –soprannome ideato da Gianni Brera- e bianconeri disputò l'ultimo match nel massimo campionato (4 aprile 1943). Una sola presenza con il club sabaudo gli bastò per vincere uno scudetto, mentre con i rossoblù conquistò la Coppa Italia del 1937. Nel 2014 Simone Arveda lo posizionò al 33° posto tra i cento di sempre del Genoa. Era nato il 1 marzo 1912, esattamente dieci anni prima di Luis Alonso Perez, allenatore del Santos di Pelé.