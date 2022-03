Liverpool | Klopp | «Thiago Alcantara? Ecco quando può tornare»

(Di martedì 1 marzo 2022) Il tecnico del, Jurgen, ha fatto il punto della situazione su: le parole del tecnico sull’infortunio Intervenuto in conferenza stampa dopo la finale vinta contro il Chelsea, Jurgenha parlato die del suo infortunio. LE PAROLE – «Le sue lacrime? È stato un momento molto emozionante. Ho guardato il riscaldamento e non ho visto niente, poi sono tornato negli spogliatoi e l’ho visto sul lettino dolorante: non è stato un bel momento. Non ci sarà contro il West Ham, forse torna per la gara con l’Inter». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Un punto di non ritorno e stato raggiunto nel febbraio 2020, quando ildi Jurgen" stressato dalla compressione dei tanti impegni da rispettare in qualita di campioni d'Europa e ...... infatti, i nerazzurri non sono riusciti ad andare in rete contro Napoli,, Sassuolo e ... per due a zero ad opera dei Reds di. Mister Simone Inzaghi ha parlato a SportMediaset sulla ...Manchester City. In tutti gli ottavi di finale c'è un po' di tinta nerzzurra. INTER - LIVERPOOL Partiamo dalla nostra Inter. La squadra guidata da Simone Inzaghi dovrà vedersela con l'armata guidata d ...Vittoria all'ultimo respiro per il Liverpool in Carabao Cup. Dopo ben 22 rigori, i Reds hanno avuto la meglio sul Chelsea nell'ultimo atto del torneo. Decisivo il portiere Caoimhín Kelleher, per l'occ ...